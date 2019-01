Hilfe für Flaschensammler in Düsseldorf: An 42 Mülleimern gibt es jetzt Pfandringe

Düsseldorf In einem Pilotprojekt wurden 2016 erstmals Ringe an Mülleimern für Pfandsammler angebracht. Jetzt sind 17 neue Standorte dazu gekommen.

An 17 Standorten in Düsseldorf hat die Stadt weitere Mülleimer mit Ringen für Pfandflaschen ausgestattet. Das berichtet das Umweltamt im Fachausschuss des Stadtrates am Donnerstag. 18 neue Pfandringe wurden demnach Ende 2018 angebracht, die Standorte zuvor mit Hilfe der Bezirksvertretungen und des Jugendrates ermittelt. Damit gibt es jetzt 42 Mülleimer mit den Ringen.

Die Ringe an den Außenseiten der Mülleimer erleichtern Flaschensammlern die Arbeit: Sie müssen dann nicht in den Müll greifen. Bereits 2016 wurden erste Pfandringe in einem Pilotprojekt überall im Stadtgebiet angebracht. Dafür gab es aus der Öffentlichkeit viel Lob, obgleich bei einer Evaluation unter anderem durch die Awista festgestellt wurde, dass gar nicht so viel Pfand abgestellt wurde. Weil die Ringe aber auch nicht störten, ist das Projekt dennoch ausgebaut worden. Als neue Standorte wurden jene mit viel Publikumsverkehr ausgewählt.