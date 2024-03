Amuni in Düsseldorf Sizilianische Weinbar ersetzt „Pinte“ in der Altstadt

Die Miete an der neuen Adresse wird unter 100 Euro pro Quadratmeter kosten, für solch eine Lage in der Altstadt also vergleichsweise fair. Ebel sagt, dass schon viele Stammgäste auf die Wiedereröffnung warten. „Unser Konzept lief von Anfang an gut, wir hatten nie Sorgen.“ Der Umbau ist jetzt in vollem Gange, die traditionell schwarzen Decken und Wände der früheren „Pinte“ sind weiß lackiert, an der Theke ist die rote Farbe einer Backsteinoptik gewichen. Und für April hat sich auch schon die erste Hochzeit angekündigt im Amuni angekündigt. Der Name bedeutet im sizilianischen Dialekt so viel wie: „Auf geht’s“.