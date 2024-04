Heftiger Streit nach Arztbesuch Frau soll Behinderten aus Rollstuhl geprügelt haben – Anklage

Wegen mehrfacher besonders übler Misshandlung eines Rollstuhlfahrers (24) muss eine gleichaltrige Frau aus Mülheim am Donnerstag auf die Anklagebank beim Amtsgericht. In einer Arztpraxis in einem südlichen Stadtteil soll es laut Anklage im Juni 2023 zu einem Streit der Frau mit dem Behinderten gekommen sein. Danach soll sie ihn angespuckt, geprügelt und ihn wiederholt aus dem Rollstuhl getreten haben. Was der Anlass für diese Attacken der Frau gewesen sein soll, ist bisher nicht bekannt.