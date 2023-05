Für Vielfalt und Akzeptanz Ampel-Männchen in Düsseldorf sollen vielfältiger werden

Als Grund nannten die Antragsteller Christine Rachner und André Witner, dass Düsseldorf für „Vielfalt, Gleichstellung und Antidiskriminierung“ stehe und die Ampelpärchen „als politisches Statement für die Gleichberechtigung von queerer Liebe im Stadtbild etabliert werden“ sollten. Die Motive der Ampelpärchen variieren, häufig gehen sie Hand in Hand, auch Herzen sind auf manchen Ampeln integriert. Doch einies ist gleich: Die Motive zeigen keine heterosexuellen Paare. „Dies ist eine sichtbare Geste für mehr Toleranz und Akzeptanz im alltäglichen Leben“, erklärte Christine Rachner, Sprecherin der FDP im Gleichstellungsausschuss. In mehreren deutschen Städten wie München, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Hannover und Marburg gebe es diese Ampel bereits. „Das ist Weltoffenheit mit einem Augenzwinkern“, sagte Rachner. Die Ampelpärchen seien eine „sehr sichtbare und sympathische Geste, um Vielfalt zu zeigen“, ergänzte FDP-Kollege André Witner. Sie sollten in besonders genutzten Straßen, beispielsweise in den Bereichen Altstadt, Heinrich-Heine-Allee und Hauptbahnhof installiert werden, das könne auch auf belebte Straßen in den Stadtteilen erweitert werden.