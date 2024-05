Junge Altgriechen Hellas, die Neunte – Drei Jahre für’s Leben gepaukt

Nur Jani Zimmer hat als einziger kein Latein im Abi. „Dafür aber Französisch“, sagt er. „Großer Fehler“, ruft Jörg Epping augenzwinkernd. Aber auch Jani lernt in Hellas IX „für’s Leben“. Nicht zuletzt haben er und die anderen – männlichen – jungen Teilnehmer auch in Sachen Fußball über den Tellerrand schauen können. Seit einer in den Lehrplan integrierten Griechenland-Reise sind diese leidenschaftliche Panathinaikos Athen-Fans, was die Jungs gerne durch ihre in der hellenischen Hauptstadt erworbenen grünen Trikots unter Beweis stellen.