Ein Labor für das neue Kultur- und Bildungszentrum : „Am KAP1 in Düsseldorf erwarten wir mehr als eine Million Nutzer im Jahr“

Angelika Vienken (l.) gibt beim Upcycling-Workshop Laura und Evija Ribnere Tipps zur Weiterverwertung ausrangierter Bücher. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ein Themen-Labor bereitet den Umzug von Bücherei, Theatermuseum und Forum Freies Theater unter ein gemeinsames Dach vor. Drei Monate lang dreht sich alles um Nachhaltigkeit.

Von Jörg Janssen

Im Lernstudio der Zentralbibliothek am Hauptbahnhof haben sich Evija (44) und Laura (11) Ribnere ein altes Buch geschnappt. „Aus einigen Seiten mache ich Blumenblätter“, sagt Laura. Weitere 15 Frauen sind an diesem Mittag zum Upcycling-Workshop von Szenenbildnerin Angelika Vienken gekommen. „Ein Buch ist immer ein Kulturgut, etwas,das man nie ins Altpapier geben sollte“, sagt die 49-Jährige. Das sehen die Teilnehmerinnen genauso und greifen zu Teppichmessern, Stiften, Farben, Drähten und buntem Papier, um aus einer ausrangierten „Schatzinsel“ oder aus „Mr. Peardews Sammlung der verlorenen Dinge“ etwas Kreatives zu fertigen.

Was einige der Frauen nicht wissen: Sie bilden an diesem Montag eine Art Avantgarde. Die Vorhut eines neuen Denkens, das vom kommenden Jahr an ein Gebäude prägen soll, in dem Stadtbibliothek, Theatermuseum und Forum Freies Theater (FFT) gemeinsam untergebracht werden. Ein Haus mit dem einprägsamen Namen KAP1, benannt nach der neuen Adresse am Konrad-Adenauer-Platz 1. „Im Dezember soll die Schlüsselübergabe sein. Bis dahin wollen wir aber nicht warten, sondern hier am Bertha-von-Suttner-Platz unter dem Titel ,KAP1-Labor’ einen Raum für Begegnung und Experiment anbieten“, sagt Norbert Kamp, Leiter der Stadtbibliothek. Zum Konzept gehört auch ein kleiner, betont schlicht gehaltener Raum im Parterre der Zentralbibliothek, der ab sofort allen Interessierten zur Verfügung steht.

Info 16 Veranstaltungszonen im neuen Gebäude Ziele Das KAP1-Labor will die Veranstaltungen in den Echtbetrieb im neuen Gebäude überführen. Dort werden 16 Veranstaltungszonen zur Verfügung stehen, die mit den unterschiedlichsten Formaten gefüllt werden können: vom selbst organisierten Gruppentreffen bis zur Bühnenshow mit bis zu 180 Zuschauern.

Um den Anspruch, ab 2021 „ein idealer Lernort“ für Düsseldorf zu sein, zu untermauern, gibt es im neu eingeweihten Labor mehrmonatige Themenreihen. „Bis Ende April wird es um Nachhaltigkeit gehen“, sagt Annette Krohn, Projektleiterin des KAP1-Labors. Workshops, wie die Wiederverwertung (Upcycling) der ausrangierten Bücher, stehen ebenso auf der Agenda wie Filme, Lehrgänge zur Müllvermeidung oder zur Herstellung von Seife, ein Improvisationstheater zur Nachhaltigkeit, Lesungen zum Klimawandel, Kompostierung für Sechs- bis Achtjährige und ein Leben ohne Plastik.

„Ich habe mir angewöhnt, ganz auf Plastiktüten zu verzichten, und kaufe nur noch mit Netzen ein“, sagt Anne Häfner, die im Workshop aus alten Buchseiten kleine Igel fertigt, in die man Visitenkarten stecken kann. „Man lernt nie aus“, meint die 72-Jährige aus Pempelfort, „ich habe gerade erst gelernt, dass man auch die Brötchen vom Bäcker in so ein Netz packen kann.“ Genau darum geht es den Ideengebern des Labors. „Wir wollen zum Nachdenken anregen, kreative Impulse freisetzen. Dabei setzen wir auf Eigeninitiative“, sagt Krohn.

Große Chancen im künftigen Dreiklang erblickt Anne Blankenberg. Zwar weiß die Leiterin des Theatermuseums, dass der Umzug ihrer Einrichtung nicht nur Jubel auslöst. „Aber im KAP1 werden wir Menschen ansprechen, die wir bislang nicht erreicht haben“, sagt sie. Davon ist auch Workshop-Leiterin Vienken überzeugt. Sie hat in dem Museum Kurse gegeben, auch das FFT kennt sie gut. „Es ist wichtig, einen Standort wie das neue KAP1 mit einem möglichst facettenreichen kulturellen Leben auszustatten.“

Davon, dass man den Benefit in Besucherzahlen wird messen können, ist Kamp überzeugt: „Ich rechne am neuen Standort mit mehr als einer Million Besucher, alles andere wäre eine Enttäuschung.“ Zum Vergleich: Im Januar kamen rund 63.000 Bürger in die Zentralbibliothek am Hauptbahnhof. Hochgerechnet aufs Jahr läge demnach die Zahl allein der Bücherei-Nutzer am Hauptstandort bei rund 750.000.

Bis dahin dürfen sich die Bürger auf weitere Themenreihen im KAP1-Labor am Bertha-von-Suttner-Platz freuen. Ab Mai soll es um Tiere und andere nicht-menschliche Lebewesen gehen. Womit keineswegs nur Pflanzen gemeint sind. „Wir planen ein Stück, bei dem auch ,Aliens’ eine Rolle spielen“, sagt Katja Grawinkel vom FFT.

Blick ins neue KAP1-Labor für Begegnung und Experiment. Foto: Jörg Janssen