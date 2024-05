Profi-Pfandsammler aus Düsseldorf „Am Japan-Tag mache ich 200 Euro mit Pfandflaschen“

Es gibt viele Orte, an denen man dem Mann mit „Pfandsammler“-Shirt, Hosenträgern und Fahrrad samt Anhänger begegnen kann: An sonnigen Wochenenden zum Beispiel im Volksgarten, oder am kommenden Japan-Tag rund um den Landtag. Seine tägliche Runde aber macht Rafael Lassak an etwa einem Dutzend Altglascontainern im Düsseldorfer Zentrum. Wenn dort jemand Abfall ablädt, regt er sich auf: „Die können doch nicht meinen Arbeitsplatz zumüllen!“ Und wenn dort gerade jemand Flaschen einwirft, drückt er ihm eine Visitenkarte in die Hand. Darauf zu sehen sind sein Gesicht, seine Kontaktdaten, ja neuerdings sogar „Einsatzzeiten“. Und unter seinem Namen steht, was er seit seiner Frührrente macht: Der 65-Jährige ist Pfandsammler.