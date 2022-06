Sommer in Düsseldorf : Wie die Düsseldorfer den heißesten Tag des Jahres verbracht haben

Foto: Bretz, Andreas (abr) 13 Bilder 35 Grad und mehr in Düsseldorf - Bilder vom heißesten Tag des Jahres

Düsseldorf Bei rund 35 Grad gehen einige gar nicht mehr raus: Die anderen waren am Samstag besonders gerne in der Nähe von Wasser, ob am Rhein oder in einem Brunnen. Wir waren in der Stadt unterwegs.

Alle sehnen sich nach dem Sommer – aber zuviel darf es bitte auch nicht sein. Düsseldorf hat am Samstag den bisher heißesten Tag des Jahres erlebt und schwankte zwischen Glückstaumel und Erschöpfung, zwischen Lust auf Sonne und Durst nach Schatten, zwischen der Freude an purer Wärme und der Sehnsucht nach einer beglückenden Abkühlung. Auf jeden Fall gab es bei den Gesprächen in der Altstadt, in den Parks und beim Einkaufsbummel ein klares Lieblingsthema: Ist-das-heiß!

Die Stadtmitte war trotz oder wegen der Hitze gut gefüllt, viele Besucher strömten in die Geschäfte – auch wenn wir eine Wette halten würden, dass an diesem Tag nichts so schlecht verkauft wurde wie Kleidungsstücke mit zuviel oder zu dickem Stoff. In den Supermärkten leerten sich die Regale mit gekühlten Getränken in rasantem Tempo, in der Altstadt waren die Terrassenplätze mit schattenspendenden Schirmen und Markisen hochgefragt. Vor den Hausbrauereien blieb kaum ein Stehplatz frei.