Steigender Pegel in Düsseldorf Am Freitag könnte das Untere Rheinwerft überschwemmt werden

Düsseldorf · Die Wasserstände steigen nach einer rückläufigen Tendenz wegen des anhaltenden Regens wieder an. Damit nimmt auch die Hochwassergefahr zu. In Düsseldorf hatte der Rheinpegel am frühen Mittwochmorgen seinen tiefsten Stand erreicht, steigt seitdem stark an.

03.01.2024 , 16:46 Uhr

43 Bilder Hochwasser - hier schwappt der Rhein in Düsseldorf aufs Ufer 43 Bilder Foto: Christoph Schroeter

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch hat der Düsseldorfer Rheinpegel seine Richtung geändert. Nachdem mit einem Stand von 4,96 Meter der niedrigste Wert erreicht war, geht es nun wieder bergauf. Bereits am Nachmittag gegen 16 Uhr waren 5,27 Meter erreicht. Das Vorhersage-Tool Elwis prognostiziert für Freitagmittag gar einen Pegel zwischen 7,92 Meter und 8,21 Meter - damit würde das Weihnachtshochwasser deutlich übertroffen. Steigt der Rhein tatsächlich so hoch, wird es auch für die Kasematte kniffelig: Ab acht Meter wird der Bereich überschwemmt. 14 Bilder Düsseldorf bereitet sich auf Weihnachtshochwasser vor 14 Bilder Foto: Christoph Schroeter Mit 47 von 104 Messstationen waren fast an der Hälfte der Stationen am Mittwochvormittag in NRW die Hochwasser-Warnschwellen 1 und 2 überschritten, wie das Umweltministerium berichtete. Während bei den Messstationen mit Warnstufe 2 Weserzuflüsse und das Einzugsgebiet der Lippe Schwerpunkte sind, steigt auch am Rhein das Wasser. Das flussaufwärts von Düsseldorf gelegene Bonn geht davon aus, dass voraussichtlich ab Donnerstagvormittag einige Uferbereiche sowie ufernahe Wege durch die Parkanlagen wieder überflutet werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hochwasser - hier schwappt der Rhein in Düsseldorf aufs Ufer

(csr)