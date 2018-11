Am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende : Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen rund um Düsseldorf

Düsseldorf Wer am Wochenende von außerhalb etwa die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf besuchen möchte, muss sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Auf den Autobahnen rund um die Landeshauptstadt gibt es einige Baustellen.

Am Samstag steht von 8 bis 15 Uhr auf der A52 in Richtung Düsseldorf zwischen dem Autobahnkreuz Kaarst und der Anschlussstelle in Meerbusch-Büderich nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Grund für den Engpass sind laut Straßen.NRW Arbeiten im Rahmen der Fahrbahnerneuerung zwischen dem Autobahnkreuz Kaarst und der Anschlussstelle Düsseldorf-Heerdt.

Info Drei Fragen zum Thema Verkehr im November an Düsseldorfs Stadtsprecher Volker Paulat: Warum gibt es im November die meisten Staus? Der November ist der verkehrsreichste Monat des Jahres, wenige Arbeitnehmer haben Urlaub und zeitgleich beginnt das Weihnachtsgeschäft. Bedingt durch die Jahreszeit wird der motorisierte Individualverkehr insbesondere im Vergleich zum Fahrrad stärker genutzt. Daraus resultiert, dass das gesamte Verkehrssystem an der Grenze der Leistungsfähigkeit steht und Staus insbesondere in den Verkehrsspitzen normal werden. Kommen widriges Wetter oder Unfälle hinzu, führt das zu großflächigen Staus, da dann vermeintliche Ausweichstrecken genutzt werden, die nicht über die erforderlichen Kapazitäten verfügen. Gibt es Möglichkeiten die Staus zum Beispiel durch antizyklisches Fahren zu umgehen? Die ist nur bedingt möglich. Die morgendlichen und abendlichen Verkehrsspitzen sind in den letzten Jahren schon deutlich breiter geworden, das heißt, dass sie jeweils früher einsetzen und später enden. Gibt es Möglichkeiten die Staus durch geschickte Streckenwahl zu umfahren? Siehe oben. Das Gesamtsystem liegt an der Kapazitätsgrenze und die Neben-/Wohnstraßen verfügen nicht über die erforderlichen Kapazitäten und sind zum Schutz der Anwohner auch nicht darauf ausgelegt.

Wie bereits am vergangenen Wochenende kommt es auf der A46 wieder zu einer Sperrung auf der Fleher Brücke zwischen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk. Dort werden die Tragseile routinemäßig überprüft. Die Folge: In beiden Fahrtrichtungen steht von Freitag (20 Uhr) bis Montagmorgen um 5 Uhr nur jeweils eine Spur zur Verfügung.

Ferner kommt es auf der A46 in Richtung Wuppertal zu Behinderungen aufgrund einer Baustelle zwischen Wersten und Holthausen.

Der ADAC rechnet wegen der Vollsperrung der A59 im Autobahnkreuz Leverkusen-West mit Behinderungen in dem Bereich. Von Samstagmorgen um 7 Uhr bis Sonntagabend um 22 Uhr ist die Autobahn dort in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen den Verbindungsfahrbahnen von und zur A1 komplett gesperrt. Schilder mit rotem Punkt leiten den Verkehr über das Autobahnkreuz Leverkusen um. An diesem Wochenende wird die Standspur ausgebessert. Abgesehen von den genannten Störungen erwartet der ADAC ein ruhiges Wochenende auf den Autobahnen in NRW.

Die fortgeschrittene Jahreszeit erfordert mittlerweile eine entsprechende Winterausrüstung des Fahrzeuges. Darauf weist der Autoclub ACE hin. Ohne Winter- oder Ganzjahresreifen sei eine Fahrt hierzulande bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht erlaubt. Ein Bußgeld zwischen 60 Euro und 120 Euro bei einem Unfall und jeweils ein Punkt in Flensburg werde dann fällig.

Als generell wintertauglich gelten nur noch Reifen, die mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) gekennzeichnet sind. In einer Übergangszeit bis 30. September 2024 werden auch noch Reifen mit M+S-Kennzeichnung akzeptiert, wenn diese bis zum 31. Dezember 2017 hergestellt wurden.

Hinweis an Besucher der Weihnachtsmärkte in Düsseldorf: Diese sind am Totensonntag (25.11.) geschlossen.