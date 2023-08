Müll sammeln am Rhein Rhine-Clean-Up ruft zum gemeinsamen Aufräumen an den Flüssen auf

Auch spontane Teilnehmer können vorbeikommen und am Aktionstag selbst an drei Standorten ausgerüstet werden. Diese befinden sich an der Oberkasseler Brücke, am Rheinturm sowie am Hyatt Hotel im Medienhafen. Wegfallen wird allerdings die beliebte Anlaufstelle am Paradiesstrand. Durch die Fußgängerbrücke, die bis Ende des Jahres voraussichtlich gesperrt ist, könne man nur umständlich dorthin gelangen. „Aufgeräumt wird dort aber trotzdem, wie einige Gruppen bereits ankündigten“, erklärt Joachim Umbach. Mit dem Dreck-Weg-Tag im Frühjahr und dem Rhine-Clean-Up gebe es zwei Tage im Jahr, an denen ordentlich sauber gemacht werde.