Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen : Alzheimer-Initiative kritisiert Medikament

Düsseldorf Die Düsseldorfer Alzheimer Forschungsinitiative begrüßt die Nicht-Zulassung des Medikaments Aduhelm und fordert eine breitere Grundlagenforschung. In den USA wurde das Medikament zugelassen.

Die Suche nach einem wirksamen Medikament gegen Alzheimer bleibt schwierig und akut: Mindestens 30 Millionen Menschen weltweit sind bereits betroffen, in einer alternden Gesellschaft steigt die Zahl der Betroffenen rapide an. Doch dabei dürfe man Umsicht und Gesamtwohl der Betroffenen nicht aus den Augen verlieren, meint man bei der Düsseldorfer Alzheimer Forschung Initiative (AFI). Sie begrüßt daher die Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), den Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab nicht in Europa zuzulassen, womit er auch in Deutschland nicht auf den Markt kommt.