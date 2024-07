Zwangsversteigerung in Düsseldorf Altstadt-Wohnung in Luxus-Residenz für 1,2 Millionen Euro unterm Hammer

Wohnen direkt am Rheinufer, in einer Luxus-Residenz mit eigenem Concierge: Wer bietet mehr? Ende August kommt es am Amtsgericht Düsseldorf zu einer ziemlich ungewöhnlichen Zwangsversteigerung. Eine Einheit der „Kameha Residence“ wird meistbietend verkauft – diese abgeschottete Wohnanlage befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Theresienhospitals und bietet nach eigenen Angaben „Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Hotels“. Fitness-Studio, Spa, Kino. Alles inklusive. Warum kommt solch ein Objekt „unter den Hammer“?