Zwei junge Männer verletzt : Wieder Messerstechereien in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf Ein 19-Jähriger erlitt Samstagnacht bei einem Streit am Mannesmannufer mehrere Stichverletzungen. Am Schlossufer kam es zu einem ähnlichen Fall. Lebensgefahr besteht jeweils nicht. Die Täter sind flüchtig.

(arc) In der Nacht zu Sonntag ist es in der Altstadt erneut zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen in gleich zwei Fällen Männer durch Stiche verletzt wurden. Die Opfer wurden in Krankenhäusern behandelt. Lebensgefahr besteht derzeit bei keinem der Geschädigten. Die Polizei fahndet nach den bislang unbekannten Tätern und sucht nach möglichen Zeugen.

Gegen 1.45 Uhr erschien ein 29-Jähriger mit einer Stichverletzung in der Polizeiwache Stadtmitte und gab an, dass er und seine Begleiter im Bereich des Schlossufers mit einer unbekannten Personengruppe in einen Streit geraten waren. Im weiteren Verlauf soll ein Mann aus der Gruppe mit einem Messer gedroht, die Herausgabe einer Musikbox gefordert haben. Die so Bedrängten seien der Aufforderung nicht nachgekommen und stattdessen geflohen. Erst wenig später bemerkte der 29-Jährige eine Verletzung am Rücken und suchte die Wache auf. Er kam in eine Klinik, konnte nach ambulanter Behandlung der Stichverletzung wieder entlassen werden.