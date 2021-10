Gewalt in der Düsseldorfer Altstadt : Wie eine Waffenverbotszone funktionieren könnte

Bei einem verschärften Messerverbot sind Klingen von mehr als vier Zentimetern tabu. Aber auch kürzere Messer können in Allgemeinverordnungen als „gefährliche Gegenstände“ klassifiziert und verboten werden. Foto: RP/Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Bereits 2017 dachte die Stadtspitze nach fünf Messerattacken in nur drei Monaten über eine Verbotszone in der Düsseldorfer Altstadt nach. Erfahrungen konnte die Bundespolizei am Hauptbahnhof sammeln – allerdings immer nur an wenigen Tagen.