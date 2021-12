Verbotszone in Düsseldorf rückt näher : Wie ein Waffenverbot in der Altstadt aussehen könnte

Einsatzkräfte der Polizei am Düsseldorfer Rheinufer. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Auch Messer mit kurzer Klinge wären in der Zone dann verboten, die Polizei könnte dort Verdächtige leichter kontrollieren und durchsuchen. In der Politik gibt es neben Lob auch Zweifel an der Kontrollierbarkeit der Regeln.