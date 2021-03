Düsseldorf-Altstadt : Toiletten am Burgplatz sind wieder da - und bald in Betrieb

Foto: Wolfgang Harste 8 Bilder Düsseldorf-Altstadt - Toiletten an der Freitreppe am Burgplatz sind wieder da

Düsseldorf Die ehemals als Luxusklo verspottete WC-Anlage an der Freitreppe in der Düsseldorfer Altstadt ist am Dienstag wieder per Kran auf ihren Platz gehievt worden. Sie hatte im Februar dem Hochwasser weichen müssen.

Die Toilettenanlage am Unteren Rheinwerft neben der Freitreppe am Burgplatz soll an Gründonnerstag wieder in Betrieb genommen werden. Der Container, der vom Amt für Gebäudemanagement aufgestellt worden ist, verfügt über eine Damen- und eine Herrentoilette sowie über eine barrierefreie, behindertengerechte Toilette.

Die Toilettenanlage wurde am 1. Februar 2021 aufgrund der Hochwasserlage demontiert und eingelagert. Aktuell hat der Rhein wieder einen normalen Wasserstand erreicht, sodass es möglich ist, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Aufstellung des WC-Containers erfolgt am Dienstag. Anschließend werden noch die notwendigen technischen Anschlüsse durchgeführt.

