Einkaufen in Düsseldorf : Altstadt-Straßen locken immer mehr Händler

Die Mittelstraße ist inzwischen eine gefragte Handels-Lage in der Altstadt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mittel- und Grabenstraße entwickeln sich langsam zu Top-Lagen in der Altstadt. Zuletzt kamen neue Mieter wie American Vintage oder Ludwig Reiter dazu. Die Mieten sind hier deutlich günstiger als an der Königsallee.

Trotz des allgemeinen Umbruchs im Einzelhandel behauptet sich Düsseldorf als Top-Standort, an dem die großen Händler vertreten sein wollen. Im vergangenen Jahr verzeichnete nur Berlin in den Innenstadtlagen eine noch größere Vermietungsaktivität als Düsseldorf. Allein knapp 20 Abschlüsse von Textil-Anmietern zählen die Immobilienexperten von BNP Paribas Real Estate in einer Studie.

Dabei fällt besonders die Rolle des Bereichs Mittel- und Grabenstraße ins Auge: Die ehemaligen Nebenlagen der Altstadt entwickeln sich immer mehr zum gefragten Standort, an dem zunehmend exklusive Marken zu finden sind. Die beiden Straßen rückten bei Händlern „zunehmend in den Fokus“, heißt es in der Studie. Das jüngste Beispiel dafür ist die Wiener Edel-Schuhmanufaktur Ludwig Reiter, die vor kurzem ein Geschäft an der Ecke Grabenstraße/Mittelstraße eröffnete – bis zum vergangenen Jahr die Adresse des traditionsreichen Berufsbekleidungs-Geschäftes Schmitz. „Ludwig Reiter legt großen Wert auf die Nachbarschaft“, sagt Immobilienexperte Marcel Abel von JLL über den Wiener Händler: „Und das ist eine Ecke, an der genau die richtige Käuferschicht unterwegs ist.“

Info Viele Läden wurden 2018 neu vermietet Flächenumsatz Wie viele Quadratmeter Handelsflächen neu vermietet werden, gilt als wichtige Kennzahl für die Bewertung, wie gefragt eine Einkaufsstraße bei den Händlern ist. Altstadt-Zahlen An der Flinger Straße, der weiter gefragtesten Altstadt-Lage, wurden 2018 insgesamt 5370 Quadratmeter neu vermietet. An der Mittelstraße waren es 640, an der Grabenstraße 310 – beide Lagen verfügen über eher kleine Ladenlokale.

Gleichzeitig seien die Mieten sowohl hier als auch an der Flinger Straße – nach wie vor die gefragteste Einkaufsstraße der Altstadt – noch deutlich geringer als an der Kö. In der BNP-Studie wird die Höchstmiete an der Kö mit 280 Euro je Quadratmeter angegeben, an der Flinger Straße immerhin mit 220 Euro. An Mittel- und Grabenstraße liegen die Werte hingegen aktuell noch bei 135/120 Euro je Quadratmeter.

Allerdings dürfte auch hier ein Anstieg zu erwarten sein. So läuft an der Grabenstraße aktuell der Ausverkauf des traditionsreichen Deko- und Kostümgeschäftes Arthur Platz. Grund: Die Inhaberin, der der Laden selbst gehört, hat ein so attraktives Mietangebot für die Räume bekommen, dass sich für sie der Betrieb des eigenen Geschäftes im Vergleich nicht mehr lohnt.

Die Nachbarschaft jedenfalls ist attraktiv. So gehören seit 2018 auch der schwedische Accessoire-Laden Søstrene Grene oder das Mode-Label American Vintage zu den Mietern, die viel Kundschaft an die Ecke in der Nähe des Carlsplatzes ziehen. Und das Modegeschäft Caroline Biss hat bereits seit 2016 seinen einzigen deutschen Laden an der Grabenstraße. „Diese Ecke ist ein idealtypisches Beispiel für das Thema Erlebnis-Einkaufen“, sagt Experte Abel. Und auch Christoph Scharf, Leiter des Einzelhandelsteams bei BNP, betont den Trend im Handel zur Individualisierung: „Die Grabenstraße ist genau die richtige Lage für einige Labels, die sich mit der Königsallee nicht richtig identifizieren können.“ Die Entwicklung sei nicht zuletzt durch den aufwendigen Umbau der Trinkaus-Passage vor einigen Jahren mit angestoßen worden: Plötzlich wechselten mehr Kunden beim Einkaufsbummel auf die Westseite der Kö, von der aus es nur wenige Schritte in die Altstadt sind.