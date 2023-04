Kriminalität in Düsseldorf Altstadt soll „Staatsanwalt vor Ort“ erhalten

Was hier eine Hürde bleibt: Viele Altstadt-Besucher kommen nicht aus Düsseldorf, sondern aus umliegenden Städten. Doch die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft richtet sich im ersten Zug weiterhin nach dem Wohnort der Tatverdächtigen. Kommen sie zum Beispiel aus dem Sauerland oder aus dem Ruhrgebiet, ermitteln in der Regel auch die dortigen Staatsanwaltschaften. Die Landesregierung soll das Konzept nun auf weitere Orte ausweiten, Düsseldorf steht als nächster Standort oben auf der Liste. Die Altstadt wird als Beispiel für einen Brennpunkt hervorgehoben. Dort gibt es immer wieder Straftaten mit körperlicher Gewalt, Messern, Alkohol und anderen Drogen sowie sexuelle Übergriffe und Eigentumsdelikte, heißt es in dem Antrag. Das belegen Zahlen der Polizei: Am Grabbeplatz oder an der Neustraße etwa geschehen Straftaten ungefähr 130-mal häufiger als auf dem Durchschnittsquadratmeter in Düsseldorf.