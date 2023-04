Kriminalität in Düsseldorf Altstadt soll „Staatsanwalt vor Ort“ erhalten

Das Projekt „Staatsanwalt vor Ort“ soll auch in Düsseldorf – insbesondere in der Altstadt – zum Einsatz kommen. Das heißt, eine feste Kontaktperson der Staatsanwaltschaft ist für einen bestimmten Kriminalitätsschwerpunkt zuständig. Die Fraktionen von CDU und Grünen im Landtag wollen einen gemeinsamen Antrag dazu in die Plenarsitzung am kommenden Mittwoch einbringen.