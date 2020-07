Düsseldorf-Altstadt : Rheinbahn-Bus der Linie 726 falsch abgebogen

Dieser Bus der Linie 726 fährt fälschlicherweise über den Burgplatz. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Eingefleischte Nutzer der Rheinbahn-Busse in Düsseldorf wissen sicherlich, dass die Linie 726 nichts am Burgplatz verloren hat. Trotzdem kurvte dort am Montag ein 726er-Bus herum. Warum, ist einfach erklärt.

„Der Busfahrer hat sich verfahren“, erklärt eine Sprecherin der Rheinbahn. Der Bus sei aus einem der Außenbetriebshöfe gekommen, um seine Linienfahrt am Maxplatz zu beginnen.

Dann sei der Fahrer aber am Mannesmannufer falsch abgebogen und stand in der Folge auf dem Burgplatz. Er habe zu dem Zeitpunkt noch keine Fahrgäste an Bord gehabt.

„Und er war dann auch noch pünktlich zum Start seiner Tour am Maxplatz“, versicherte die Sprecherin.

(csr)