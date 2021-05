Am Abend der Gastro-Wiedereröffnung : Polizei und OSD räumen Teile der Düsseldorfer Altstadt

Foto: Hendrik Gaasterland 8 Bilder Nach Lockerungen - Polizei muss Altstadt räumen

Düsseldorf Am ersten Abend nach der Wiedereröffnung der Kneipen und Restaurants wurde es in den engen Gassen der Düsseldorfer Altstadt viel zu voll. Viele Gäste hielten sich nicht an die Maskenpflicht. Die Polizei musste eingreifen.

An der Kurze Straße haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag zu viele Menschen auf engem Raum versammelt, so dass die Gasse mit Hilfe der Polizei geräumt wurde. Mindestabstände wurden nicht eingehalten, viele Altstadt-Besucher trugen keine Maske, es wurde ausgelassen gefeiert. Nach Mitternacht entschlossen sich Ordnungsamt und Polizei, die Kurze Straße komplett zu räumen.

Erst am Freitag war es in Düsseldorf wieder erlaubt worden, Kneipen und Restaurants zu öffnen. Die Wirte erwarteten einen großen Andrang, die Gäste hatten tagesaktuelle Corona-Schnelltests absolviert und freuten sich, über das erste frisch gezapfte Bier nach fast sieben Monaten Zwangspause. Viele Tische waren ausgebucht, ohne Reservierung lief vielerorts nichts mehr. Offenbar nutzten aber auch viele Gäste den Wegfall der Ausgangssperre, um endlich mal wieder in der Altstadt unterwegs zu sein. Vor allem jugendliche Besucher tranken Bier, das sie an den Büdchen in der Altstadt gekauft hatten.

Im Zuge der Räumung wurde eine Person festgenommen. Bereits im vergangenen Jahr war es zu ähnlichen Szenen in der Altstadt gekommen - die Freitreppe am Burgplatz musste immer wieder geräumt werden, weil sich dort zu viele Menschen versammelt hatte. Die Freitreppe ist in diesem Jahr allerdings seit Wochen gesperrt. Polizei und Ordnungsamt waren auch im Einsatz, um etwa am Rheinufer und an der „Kö“ die Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht zu kontrollieren.