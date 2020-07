Kostenpflichtiger Inhalt: Nacht-Bilanz : Polizei spricht mehr als 50 Platzverweise in Düsseldorfer Altstadt aus

Die Polizei war in der Nacht mit starken Kräften in der Altstadt präsent. Allein am Burgplatz standen 15 Fahrzeuge der Ordnungskräfte. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Krawalle wie in Stuttgart und Frankfurt mit Angriffen auf Polizisten soll es in Düsseldorf nicht geben. Die Polizei zeigte deswegen in der Nacht zu Samstag massive Präsenz in der Altstadt – und griff durch.