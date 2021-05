Nach Chaos in der Altstadt : Düsseldorfs Oberbürgermeister Keller ruft Krisengipfel ein

Foto: Hendrik Gaasterland 9 Bilder Nach Lockerungen - Polizei muss Altstadt räumen

Düsseldorf Am Pfingstwochenende kam es in Düsseldorf zu turbulenten Szenen: Autoposer auf der Kö und feiernde Menschenmengen in der Altstadt. Oberbürgermeister Stephan Keller will am Dienstag im Rathaus über die Situation beraten.