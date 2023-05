Bluttat in der Düsseldorfer Altstadt MK Kapuziner jagt die Messerstecher in ganz NRW

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den mutmaßlichen Messerstechern, die am letzten April-Wochenende einen 29-Jährigen in der Altstadt niedergestochen haben. Der oder die Täter gehören zu einer vier- bis fünfköpfigen Gruppe, die auf Aufnahmen von polizeilichen und privaten Videokameras erkannt wurde. Unklar sind die Identitäten der jungen Männer. Deswegen hat die Mordkommission die Polizei in den Nachbarstädten eingeschaltet, dort werden die Bilder nun ebenfalls analysiert. Diese Vorgehensweise hat bei Straftaten in der Altstadt bereits in der Vergangenheit zu Fahndungserfolgen geführt.