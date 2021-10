17-Jähriger in Düsseldorf niedergestochen : „Das ist nicht der typische Altstadt-Fall“

Die Hunsrückenstraße in der Altstadt – hier kam es am Samstag zur Messerstecherei. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Zustand eines Jugendlichen, der am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt mit einem Messer schwer verletzt wurde, hat sich deutlich gebessert. Die Polizei wertet derzeit die Aufnahmen der Überwachungskameras aus.

Dem 17-Jährigen, der am Samstag in der Altstadt lebensgefährlich mit einem Messer verletzt wurde, geht es deutlich besser. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Jugendliche hat die Messerstiche nur überlebt, weil zwei Kinderärztinnen, die zufällig vor Ort waren, erste Hilfe leisteten und die Blutungen stoppten. Nach Aussage des Notarztes, der die Versorgung des Schwerverletzten dann übernahm, wäre der Minderjährige ohne die rasche Hilfe binnen einer Minute verblutet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Samstag gegen 18.45 Uhr sind auf der Hunsrückenstraße erneut zwei Gruppen aneinander geraten, der Streit endete blutig. Ein bislang noch unbekannter Täter hatte dabei laut Polizei ein Messer – eine Art Mini-Machete gezogen – und mehrfach auf den 17-Jährigen eingestochen. Wie groß die rivalisierenden Gruppen waren, ist nicht klar. Die Beteiligten waren „sehr jung“, wie der Polizeisprecher sagte, es waren überwiegend Jugendliche bis Heranwachsende.

Einige der Jugendlichen, die an dem Streit beteiligt gewesen sein sollen, seien noch in der Nacht gefunden und verhört worden. Sie kommen, wie auch das 17 Jahre alte Opfer, aus einer Großstadt im Ruhrgebiet. Der Tatort in der Altstadt ist videoüberwacht, die Auswertung läuft laut Polizei. Ob der Täter auf den Bildern zu sehen ist, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten.

Warum es zu dem Streit kam, sei noch nicht geklärt, sagte der Polizeisprecher. „Das ist aber nicht der typische-Altstadt Fall.“ Es war nämlich keine Auseinandersetzung zwischen Betrunkenen mitten in der Nacht, die Konstellation war eher ungewöhnlich – die Beteiligten sind sehr jung, der Tatzeitpunkt noch früh, es war noch nicht ganz dunkel, die Geschäfte hatten noch geöffnet.

Die Polizei wertet nicht nur die Bilder ihrer Überwachungskameras aus, sie ist auch auf den Betreiber des Irish Pubs zugegangen, der in der Nähe des Tatorts liegt und seinen Eingangs- und Terrassenbereich ebenfalls per Video überwacht. Auch diese Bilder werden von den Fahndern analysiert.

Die Mitarbeiter des Pubs haben von der Tat selbst jedoch nichts mitbekommen, die Terrasse ist gegen den Wind gut abgeschirmt, außerdem wurde zur Tatzeit gerade die Bundesliga für die Gäste übertragen. Mitglieder der streitenden Gruppen seien auch nicht Gäste des Lokals, das nicht auf eine solch junge Kundschaft setzt, gewesen, ist von der Betriebsleitung zu hören. Der nahe Tatort sei mehr oder weniger Zufall gewesen.

Bereits am Wochenende zuvor war es am Burgplatz zu einem tödlichen Streit gekommen, bei dem ein 19-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen wurde. Der junge Mann starb am Dienstag an seinen Verletzungen. Ein Verdächtiger, der sich der Polizei gestellt hatte, soll ausgesagt haben, in Notwehr gehandelt zu haben. Er wurde mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizisten berichten seit längerem von einem „Schichtwechsel“ nach Mitternacht. Dann kommt es vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen aggressiven Gruppen – viele kämen aus dem Ruhrgebiet zum Feiern in die Altstadt, gehen aber nicht in Kneipen oder Clubs, sondern treffen sich draußen. Beliebte Treffpunkte sind vor allem der Burgplatz, das Rheinufer, der Bolker Stern, aber auch Teile der Andreasstraße, wo Freiräume abseits der Gastronomie entstanden sind.