Mordkommission ermittelt : 28-Jähriger bei Streit in der Altstadt schwer verletzt

28-Jähriger bei Streit in der Altstadt schwer verletzt

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt sind zwei Männer in einen Streit geraten. Einer von ihnen soll den anderen mit einer Glasflasche geschlagen und schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mordversuch aus.

Bislang ist unklar, wieso zwei 28 Jahre alte Männer am Sonntagmorgen gegen 5.10 Uhr auf der Mühlenstraße in Düsseldorf in einen Streit geraten waren. Dabei schlugen sie aufeinander ein. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige nach einer Flasche gegriffen und mit dieser auf den Kopf seines Kontrahenten eingeschlagen haben. Der 28-Jährige wurde dabei schwer verletzt.