Aus gesundheitlichen Gründen : Kleinste Pizzeria der Düsseldorfer Altstadt schließt nach drei Monaten

Düsseldorf Im „11:11 Uhr“ an der Bolkerstraße haben Adrian Mehr und seine Mutter Pizza und Pasta verkauft. Jetzt sind sie auf der Suche nach einem Nachfolger für den Laden.

Fast vier Monate ist es erst her, dass die wohl kleinste Pizzeria der Stadt an der Bolkerstraße geöffnet hat. Auf nur acht Quadratmetern hat Adrian Mehr gemeinsam mit seiner Mutter Fariba Katiraee im „11:11 Uhr“ Pizza, Pasta und Arancini angeboten. Anfang Juli gab es ein Soft-Opening für Familie und Freunde, sagt Mehr. Danach sei es dann richtig losgegangen. Ende September mussten sie den Laden allerdings schließen.

Adrian Mehr fiel es schwer, den Laden an der Bolkerstraße zu schließen. „Es war immer einer meiner größten Wünsche, in die Altstadt zu ziehen“, sagt der gelernte Fachmann für Systemgastronomie.

Mehr ist in Hamburg aufgewachsen, die Vorliebe für die italienische Küche hat ihm sein italienischer Stiefvater mitgegeben. Er komme aus einer Gastro-Familie, seine Brüder haben am Wochenende an der Bolkerstraße geholfen. Deshalb weiß er jetzt schon: „Ich werde in der Gastronomie bleiben, seit ich denken kann bin ich in der Gastro.“