Drogen, Fäkalien und Lärm : Dramatische Zustände an Sankt Lambertus – Düsseldorfs Altstadt-Bewohner verzweifelt

Vom Stiftsplatz und der Lambertuskirche aus entwickelte sich Düsseldorf im 13. Jahrhundert. Heute fühlen sich die Anwohner bedroht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Anwohner rund um die Kirche auf dem Stiftsplatz in Düsseldorf sprechen von „Angsträumen“ und Bedrohungen. Sie fühlen sich ohne Lobby. In ihrer Not schlossen sie sich zu einer Initiative zusammen, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen.