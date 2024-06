Beliebter Club in Düsseldorfer Altstadt „Wir wollen die Seele des Schickimicki erhalten“

Am 25. November vergangenen Jahres feierte der Club unter dem ehemaligen Betreiber Daniel Vollmer zum letzten Mal in bekannter Form. Er wünscht seinen Erben Glück und Erfolg: „Ich bin mir sicher, bei den Jungs ist das Schickimicki in den richtigen Händen und ich freue mich riesig auf den Neuanfang.“ Dieser hatte sich im vergangenen Jahr nach elf Jahren Betrieb entschieden, den Club an der Neustraße nicht mehr weiterzuführen. Als einen der Hauptgründe nannte Vollmer seine Familie, er ist Vater eines jungen Sohnes. Außerdem habe die 2018 eröffnete Retematäng-Bar an der Ratinger Straße zu wenig Zeit gelassen, um das Schickimicki mit dem nötigen Elan weiterzuführen.