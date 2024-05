Café Lisboa eröffnet in Düsseldorf Portugiesisches Frühstück und abends ein Glas Wein

Wer zurzeit durch die Neustraße in der Altstadt spaziert, bleibt garantiert vor der Baustelle an der Hausnummer 14 stehen und liest die dort angebrachten Schilder. Auf denen macht Antonio de Jesus nämlich auf sein neues Projekt aufmerksam. Er wird dort spätestens Anfang Juni ein portugiesisches Lokal eröffnen. Seinen Latinoclub, den er dort zehn Jahre lang betrieb, hat er Ende vergangenen Jahres geschlossen. „Ich wollte weg vom Nachtgeschäft, und ein portugiesisches Café, so wie ich es aus meiner Heimatstadt Porto kenne, war schon immer mein Traum“, erzählt der 49-Jährige.