Marode Stellen : Azubis sanieren nun das Pflaster in der Altstadt

Azubis sanieren nun das Pflaster in der Altstadt

Altstadt Ein Teil des Altstadtpflasters wird ab kommenden Montag saniert. Auszubildene zum Straßenbauer werden sich die Mühlenstraße vornehmen. Innerhalb von fünf Tagen wollen die Nachwuchskräfte fertig sein.

Nachwuchskräfte in der Ausbildung zum Straßenbauer sanieren ab kommenden Montag, eine Pflasterfläche auf der Mühlenstraße. Dort wird die Baustellenfläche eingerichtet. Die angehenden Straßenbauer beginnen am Dienstag mit den Instandsetzungsarbeiten. Die Sanierung wird voraussichtlich am Freitag abgeschlossen sein.