Altstadt in Düsseldorf 230 Waffen in der Verbotszone sichergestellt

Vor einem Jahr hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) öffentlichkeitswirksam das erste Schild zur Waffenverbotszone an der Rheinuferpromenade angebracht – nun zieht das Ministerium eine Jahresbilanz. In den Zonen in der Düsseldorfer Altstadt und an den Ringen und der Zülpicher Straße in Köln hat die Polizei im ersten Jahr mehr als 17.000 Kontrollen durchgeführt, rund 8000 davon in der Landeshauptstadt. Dabei haben die Einsatzkräfte 349 Waffen und Messer sichergestellt. Den Großteil davon – 231 Waffen – fanden die Polizisten bei Altstadt-Besuchern in Düsseldorf, in Köln waren es 118 Sicherstellungen.