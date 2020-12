Pandemie in Düsseldorf : Altenheime werben bei Pflegepersonal für Corona-Impfung

Der Corona-Impfstoff soll ab Sonntag in Düsseldorf angeboten werden. Foto: dpa/Ariel Schalit

Düsseldorf Weil die Bereitschaft zur Corona-Impfung nicht groß genug ist, werben die Träger von Seniorenheimen jetzt beim Personal dafür. Am Sonntag soll es losgehen.

Die Stadt rechnet am kommenden Sonntag nun mit mehr Impfdosen als zunächst angenommen. Statt der bislang erwarteten 700 Dosen von Biontech/Pfizer sollen jetzt 4200 Impfgaben ausgeliefert werden. Sie sollen in den Altenpflegeheimen verimpft werden, und zwar an die Bewohner und das Personal gleichermaßen. In Düsseldorf gibt es 52 Einrichtungen mit knapp 5000 Plätzen. Pro Person sind zwei Impfungen zu kalkulieren, die zweite Gabe erfolgt drei Wochen nach der ersten.

Koordiniert werden die Einsätze im Düsseldorfer Impfzentrum, das in der Arena untergebracht ist. Geimpft werden wird dort jedoch erst im neuen Jahr. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Düsseldorf, der Holthausener Hausarzt Andre Schumacher, rechnet frühestens ab dem 4. Januar damit. Rund 25 Ärzte stünden für Impfeinsätze bereit, darunter auch einige der Mediziner, die auf Honorarbasis in den mobilen Testteams aktiv sind. 65.000 Düsseldorfer sollen in der ersten Welle geimpft werden, heißt es aus dem Krisenstab. Dazu gehören alle Über-80-Jährigen, Bewohner von Seniorenheimen sowie das Personal in der stationären und ambulanten Altenpflege.