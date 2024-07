Nach dem Neubau-Entscheid Wie die alte Oper jetzt noch zehn Jahre durchhalten soll

Düsseldorf · Die Entscheidung für den Neubau am Wehrhahn bedeutet, dass die Oper nicht für Jahre in eine Zwischenlösung ziehen muss. Das marode Gebäude ist dafür nun länger als gedacht in Betrieb. Millionen müssen in den Erhalt fließen – in diesem Sommer werden die Stühle repariert.

10.07.2024 , 05:15 Uhr

In der Oper werden die Stühle saniert. Schreiner Ronald Schunn (v.l.), Architekt Detlef Stephan und Opern-Direktorin Alexandra Stampler-Brown sehen sich die Lage an. Foto: Anne Orthen (orth)