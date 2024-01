Preiserhöhung vor Karneval Altbier in Düsseldorf knackt die 3-Euro-Marke

Wer in einer Düsseldorfer Hausbrauerei ein Glas Alt bestellt, zahlt dieses Jahr mehr als bisher – und an Karneval wird sich der Preis in manchen Brauhäusern zeitweise erneut erhöhen. Das zeigen Recherchen unserer Redaktion. Die Brauerei Schumacher zum Beispiel hat den Preis für 0,25 Liter Anfang 2024 von 2,75 Euro auf 2,90 Euro erhöht. Bei allen Karnevals-Veranstaltungen sowie zwischen Altweiber und Rosenmontag kostet ein Glas 3,10 Euro, sagt Geschäftsführerin Nina Thea Ungermann.