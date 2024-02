So wohnt in Düsseldorf Neues Leben für Altbau in Unterbilk

Wohnungen sind in Düsseldorf knapp. Aber eine schöne Altbauwohnung? So etwas empfinden viele Menschen wie einen Sechser im Lotto. Wenn man so will, kommen dazu in diesem Frühjahr wieder ein paar Lose in die Trommel. Genauer gesagt, sind es fünf Wohnungen von etwas mehr als 100 Quadratmetern. Das Haus an der Martinstraße 9 ist dabei etwas Besonderes, denn es gehörte einst zu einer Brauerei und wird derzeit aufwendig restauriert. Die Firma Küssdenfrosch, in Düsseldorf durch den Betrieb der Stadtstrände bekannt geworden, hat das Denkmal erworben. Architekt Andreas Knapp geht dort der Leidenschaft nach, etwas Schönes mit den Spuren, die die Zeit ihm beigebracht hat, zu erhalten und einem neuen Leben zuzuführen.