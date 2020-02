Preis für die Landeshauptstadt : Düsseldorf als Wirtschaftsstandort ausgezeichnet

Düsseldorf Die Wirtschaftszeitung „Financial Times“ bewertet Düsseldorf als attraktiven Standort für ausländische Direktinvestitionen. Auch für die Infrastruktur gibt es eine gute Bewertung.

Die Stadt Düsseldorf ist als einer der attraktivsten Wirtschaftsstandorte in Europa ausgezeichnet worden. Die Wirtschaftszeitung "Financial Times" listete die Landeshauptstadt als einen der wichtigsten europäischen Wirtschaftsstandorte für ausländische Direktinvestitionen. Düsseldorf belegt den dritten Platz unter den europäischen Städten in der Größe von 500.000 bis 750.000 Einwohnern. Neben dieser Gesamtplatzierung konnte die Landeshauptstadt auch in den Unterkategorien „Ökonomisches Potenzial" sowie „Infrastruktur" punkten, erreichte in beiden jeweils den vierten Platz.