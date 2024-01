Sauna in Düsseldorf Es darf wieder geschwitzt werden

Auch in der Münstertherme wurde viel gearbeitet: So wurde eine Hub-Plattform am Haupteingang installiert, um Menschen mit Rollstuhl oder Rollator das Erreichen des Gebäudes zu ermöglichen, daneben wurden Rauchmelder getauscht, Personalräume verlegt, Server erneuert und verschiedene andere technische und bauliche Verbesserungen und Erweiterungen vorgenommen. „In der Sauna wurde das Dampfbad aus energetischen Gründen ausgetauscht“, so Werner weiter. Insgesamt liegen die Gesamtkosten in der Münstertherme bei etwa 1,4 Millionen Euro.