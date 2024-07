Dionysos in Düsseldorf Grieche bietet „All you can eat“ an – „seitdem ist hier die Hölle los“

Genau genommen ist das Angebot von Dionysos kein klassisches „All you can eat“, das kritisieren auch einige Kommentatoren auf Tiktok. Statt eines Buffets, an dem man sich unbegrenzt bedienen kann – so wie beispielsweise bei „Asia 5 Sterne“ in Lörick –, können die Gäste bei „All you can Greek“ maximal fünf Runden bestellen, die jeweils aus fünf verschiedenen Speisen bestehen. Die Begründung des griechischen Gastronomen: Das Prinzip bedeute ja nicht „all you can order“, sondern essen bis zur Sättigung.