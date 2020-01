Unfall in Düsseldorf : Alkoholisiertes Trio macht widersprüchliche Aussagen

Ein Polizeifahrzeug weist auf einen Unfall hin. Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Düsseldorf Ein Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Hassels wird in den nächsten Tagen die Polizei beschäftigen. Ein Pkw war aus noch unklarer Ursache mit einem Laternenmast kollidiert, am Unfallort trafen die Beamten drei schwer verletzte Personen an.

Die zentrale Frage ist aber nun, wer zur relevanten Zeit hinter dem Steuer des vollständig demolierten Fahrzeugs saß.

Nach den bisherigen Ermittlungen muss der Ford gegen 6.30 Uhr auf der Further Straße aus Richtung Am Schönenkamp in Fahrtrichtung Henkelstraße unterwegs gewesen sein. In einer langgezogenen Linkskurve war der Pkw nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und dort mit dem Laternenmast kollidiert. Anschließend kam das Auto mittig auf der Straße zum Stehen. Zwei 20 und 21 Jahre Männer sowie eine 26 Jahre alte Frau wurden als Insassen des Wagens schwer verletzt und zur Behandlung in Kliniken eingeliefert.

Das alkoholisierte Trio machte anschließend teilweise widersprüchliche Angaben zu dem Fahrer des Ford, der sich nach der Kollision zu Fuß von der Unfallstelle entfernt haben soll.

(gaa)