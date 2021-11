Kinderbuch aus Düsseldorf : Der Traum heißt Egon Eichhorn

Düsseldorf Die 29 Jahre alte Alina Gries aus Unterbilk wollte schon immer ein eigenes Buch herausbringen. Für ihre Geschichte „Egon Eichhorn und der wilde Müll im Wald“ war aber zunächst ein entscheidender Moment notwendig.

„Langsam komme ich in den Plus-Bereich“, sagt die 29-Jährige. Doch wenn man sich mit ihr über die Entstehung von Egon Eichhorn unterhält, scheint der wirtschaftliche Erfolg zweitrangig zu sein. Vielmehr strahlt sie, wenn sie davon erzählt, zuletzt in ihrer Heimat bei einem Martinszug gewesen zu sein, bei dem die Kinder selbst gebastelte Egon-Eichhorn-Laternen in ihren Händen hielten, nur weil sie in der Kita einmal für eine Lesung zu Besuch war. „Ein eigenes Buch herauszubringen, ist für mich immer ein Traum gewesen. Aber an solch schöne Dinge, dass die Kinder wirklich deine Idee für ihre Laternen aufgreifen, damit rechnet man vorher nie im Leben“, sagt die Autorin. Wegen ihrer Begeisterung fürs Schreiben und des Erfolgs von Egon Eichhorn kann sich Alina Gries eine Fortsetzung und ein zweites Buch sehr gut vorstellen. Doch vorher hält sie erst einmal am Samstag, 13. November, eine Lesung in der Bibliothek in Unterrath. Der Eintritt ist frei.