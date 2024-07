Düsseldorfer in Vorfreude auf Paris Alexander Fils ist Dauergast bei Olympia

Der Koffer ist gepackt, am Freitagmorgen geht’s los in Richtung Paris. Der Eurostar fährt ab Aachen, anders geht es derzeit nicht. Alexander Fils fährt zu den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt und das Strahlen bekommt er kaum mehr aus dem Gesicht, wenn er an die Tage bis zum 11. August denkt. Der CDU-Ratsherr und seine Frau bleiben vom ersten bis zum letzten Tag bei dem Großereignis, das Paar hat Tickets für viele Wettkämpfe. Er ist sicher: „Das werden die attraktivsten Olympischen Spiele in der Geschichte.“