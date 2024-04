Demo gegen Kita-Notstand Alex Liefermann will weiter kämpfen

„Wo ist denn die Demo?“, fragte eine Mutter, die ihre kleine Tochter an der Hand hatte und eigentlich mitgehen wollte. Da hatte Alex Liefermann den Protestzug, der vor dem Landtag enden sollte, gegenüber der Polizei, die mit vier Einsatzkräften die Demo begleiten wollte, schon abgesagt. „Ich kann gar nicht sagen, wie enttäuscht ich jetzt bin. Damit hatte ich gar nicht gerechnet“, bekannte der 40-Jährige, Vater eines 14-jährigen und eines 4-jährigen Sohnes, der eine Kita besucht. Er habe in den vergangenen Wochen viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt. Warum es letztlich keine Resonanz gab, ist für ihn schwer erklärlich, denn der Kita-Notstand betreffe immer mehr Eltern. Er habe ein Zeichen setzen wollen, dass die Situation in vielen Kitas desaströs ist und dringend Handlungsbedarf besteht.