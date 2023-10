Self-Checkout beim im Supermarkt In diesen Düsseldorfer Filialen lässt Aldi Kunden selbst kassieren

Kassierer bei Aldi werden? Das geht neuerdings ganz ohne Bewerbung. In der Altstadt und in Reisholz gibt es in den Supermärkten der Lebensmittel-Kette neben den klassischen Kassen jetzt auch mehrere Schalter, an denen Kunden ihre Ware selbst scannen können. Die Filialen an der Flinger und an der Nürnberger Straße sind Teil eines bundesweiten Umbau-Projekts.