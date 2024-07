Test des Discounters Aldi-Abholstation „Click & Collect“ erklärt – so funktioniert der neue Automat in Düsseldorf

Da steht er, auf dem Parkplatz vor der Aldi-Filiale am Südring in Bilk, der automatische Mini-Supermarkt. Lebensmittel online bestellen und dann abholen – dieses „Click & Collect“-Konzept testet Aldi Süd ab dem 15. Juli an drei deutschen Standorten. Von sich aus will eine Sprecherin des Discounters nicht verraten, wo genau sich die Testfilialen befinden. Sie nennt nur die Städte: Mülheim und Düsseldorf.