Gut gelaunt vor dem Anpfiff Albanische und spanische Fans feiern in Düsseldorf vor dem EM-Spiel

In Düsseldorf herrscht am Montagnachmittag schon Partystimmung vor dem Spiel Albanien gegen Spanien. Mit Pauken und Trompeten, in fantasievollen Kostümen und Autokorsos heizen Fans die Stimmung ein.

Yee-haw! – Hoch zu Ross galoppieren diese spanischen Fans durch die Düsseldorfer Altstadt.