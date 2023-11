Sicherheit in Düsseldorf Alarm-Apps sollen für mehr Sicherheit sorgen

Düsseldorf · In Hamburg und Berlin wird eine Sicherheitsapp an Bahnhöfen getestet. In Düsseldorf nutzt sie bereits ein Luxushotel. Jetzt soll die Stadt mit der Polizei den Einsatz prüfen. Wie der genau aussehen könnte – etwa in der Altstadt.

25.11.2023 , 05:15 Uhr

Am Hamburger Hauptbahnhof läuft ein Test mit einer Sicherheitsapp, bei der Vorstellung dabei war Senator Andy Grote (SPD, r). Foto: dpa/Jonas Walzberg