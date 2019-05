Nach Abschied im März : Alain Bieber bleibt doch Direktor von NRW-Forum Düsseldorf

Düsseldorf Der Chef des Ausstellungshauses hatte im Frühjahr frustriert seinen Abschied erklärt. Nun ist ein Kompromiss gefunden: Das NRW-Forum verschmilzt mit dem Kunstpalast.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Alain Bieber (40) bleibt doch Direktor des NRW-Forums in Düsseldorf – trotz seiner Abrechnung mit der Düsseldorfer Kulturpolitik im März. Er will seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag verlängern. Der Aufsichtsrat des Ausstellungs- und Veranstaltungshauses im Ehrenhof stimmte am Donnerstagmorgen der weiteren Zusammenarbeit zu.