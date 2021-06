Daten des Gesundheitsamtes : Aktuell zehn Corona-Fälle mit indischer Variante in Düsseldorf

Die Wissenschaftler Andreas Walker (l.) und Alexander Dilthey arbeiten mit der Stadt beim Sequenzierungsprojekt zusammen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Maskenpflicht und das Verweilverbot in der Innenstadt enden. Die weitere Corona-Lage in Düsseldorf hängt aber auch davon ab, wie sich die indische Virusvariante in der Stadt verbreitet. Derzeit ist die Zahl der Fälle noch vergleichsweise niedrig.